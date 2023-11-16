МИД РФ: ЕАЭС и Индонезия могут достичь соглашения о свободной торговле в 2024 году

В апреле в Джакарте состоялся первый раунд переговоров на эту тему

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией может быть готово в очень скорой перспективе. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

"Не берусь прогнозировать с точностью до дня. Но думаю, что в следующем году, скорее раньше, чем позже, это, вполне вероятно, произойдет. У нас не осталось серьезных загвоздок, вполне вероятно, что все будет расчищено и соглашение о создании зоны свободной торговли будет готово к принятию в очень короткой перспективе", - сказал он.

В апреле в Джакарте состоялся первый раунд переговоров на тему соглашения о свободной торговле между Индонезией и ЕАЭС. Как ранее указывала посол России в Индонезии Людмила Воробьева, это даст огромный импульс не только российско-индонезийской торговле, но и в целом торговле между Индонезией и странами - членами ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).