В Рослесхозе заявили, что лесной комплекс СЗФО восстановится от санкций через год-два

По объемам лесопользования в России лидируют Иркутская область и Красноярский край

СЫКТЫВКАР, 16 ноября. /ТАСС/. Лесопромышленный комплекс Северо-Западного федерального округа, который наиболее всего пострадал от антироссийских санкций и запрета экспорта продукции в Европу, полностью восстановится от этих последствий через год-два. В целом по стране и на Северо-Западе нет ни одного закрытого предприятия или массовых увольнений, сообщил ТАСС глава Рослесхоза Иван Советников в ходе рабочей поездки в Сыктывкар.

"Ситуация в лесопромышленном комплексе Северо-Западного округа стабильная, мы не видим массовых увольнений, закрытия предприятий, что предрекали нам отдельные "эксперты". Мы это не видим ни по Северо-Западу, ни по России в целом. Мы не видим отказов от аренды лесных участков, хотя каждый год повышаем ставки арендной платы на величину инфляции, и отказов нет. У нас было несколько крупных западных компаний, которые ушли с нашего рынка, к примеру IKEA. И видим, что все они выкуплены российскими компаниями. Причем два завода IKEA [в Ленинградской и Кировской областях] выкупило предприятие из Коми [АО "Лузалес"]", - сказал Советников.

По его словам, за приобретение АО "Монди Сыктывкарский ЛПК", ранее принадлежащего австрийской группе Mondi, соревновались. "Была хорошая конкуренция. Не просто [владельцы] ходили и куда-то пристраивали предприятие, а была реальная конкуренция, между собой соревновались, кто его приобретет. Это мы видим и в Ленинградской области, и здесь [в Коми]. Да, есть сложности, их целый блок, в первую очередь логистические, но они шаг за шагом решаются. Растут объемы поставок лесопродукции на восток и на юг. И мы уверены, что через год-два мы это преодолеем, предприятия будут наращивать инвестиции и объемы производства", - сказал руководитель Рослесхоза.

По объемам лесопользования в России лидируют Иркутская область и Красноярский край, за ними следуют Вологодская, Архангельская области и Республика Коми.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал наибольшую уязвимость лесопромышленных компаний Северо-Запада от санкций и поручил организовать оперативные меры поддержки.