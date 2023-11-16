В Чувашии финансирование новой молодежной госпрограммы оценили в 343 млн рублей

С учетом софинансирования из федерального бюджета предусмотрено 128,9 млн рублей на создание двух молодежных центров муниципального уровня по программе комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых"

ЧЕБОКСАРЫ, 16 ноября. /ТАСС/. Новая государственная программа "Молодежь Чувашской Республики" будет реализовываться в 2024 году с предполагаемым объемом финансирования в сумме 342,7 млн рублей. Об этом сообщил первый вице-премьер региона - глава Минфина республики Михаил Ноздряков.

"У нас появилась новая государственная программа "Молодежь Чувашской Республики". Объем финансирования <…> на 2024 год составит 342,7 млн рублей", - сказал Ноздряков на публичных слушаниях по проекту республиканского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

По его словам, средства планируется направить не только на традиционные меры поддержки молодежи, в частности выплату стипендий главы региона, молодежных премий, грантов и проведение различных мероприятий, но и на несколько новых направлений. К примеру, с учетом софинансирования из федерального бюджета предусмотрено 128,9 млн рублей на создание двух молодежных центров муниципального уровня по программе комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых".

В апреле из ведения Минобразования Чувашии исключены функции в сфере молодежной политики и переданы администрации главы республики, где создано управление по молодежной политике. Глава региона Олег Николаев заявлял, что в республике принят ряд эксклюзивных для страны решений, включая создание в каждом муниципалитете специальных должностей советников по делам молодежи.