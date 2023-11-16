Экспорт продукции АПК из Алтайского края может достигнуть $550-570 млн в 2023 году

Губернатор региона Виктор Томенко сообщил, что добиться такого роста удалось во многом благодаря нацпроекту

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) из Алтайского края, одного из ведущих аграрных регионов страны, может достигнуть по итогам 2023 года $550-570 млн, рассказал ТАСС губернатор региона Виктор Томенко в кулуарах выставки-форума "Россия".

"У нас стояла задача по нацпроекту ["Международная кооперация и экспорт"] превысить планку в $500 млн. Мы эту задачу выполнили, думаю, по итогам года этот показатель составит $550-570 млн. Это в три раза больше, чем пять лет назад", - сказал Томенко.

По его словам, добиться такого роста удалось во многом благодаря нацпроекту. "Там много мероприятий. Поддержка со стороны Российского экспортного центра, органов власти, субсидирование расходов на производство этой продукции, транспортных расходов, - отметил глава региона. - Ну, и самое главное - межгосударственные договоренности. Все начинается с благоприятного экономического климата".

Алтайский край - один из ведущих аграрных регионов страны. Урожай сельхозпродукции отсюда поставляют как внутри России, так и за ее пределы. В данный момент традиционными направлениями для экспорта зерновой продукции являются Китай, Киргизия, Узбекистан, Латвия, Монголия, Белоруссия, Азербайджан, Таджикистан, Афганистан, КНДР, Туркмения, Грузия и другие страны.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.