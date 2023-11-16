Расходы на защиту лесов от пожаров увеличены в 2024 году на 5%

Как сообщил глава Рослесхоза Иван Советников, расходы на зарплату сотрудников лесной отрасли также увеличены на 5-7%

СЫКТЫВКАР, 16 ноября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на защиту лесов от пожаров увеличены на 2024 год на 5%, до 14,9 млрд рублей. Расходы на зарплату сотрудников лесной отрасли также увеличены на 5-7%, или на 1 млрд рублей, сообщил ТАСС глава Рослесхоза Иван Советников в ходе рабочей поездки в Сыктывкар.

"На защиту лесов от пожаров расходы приросли на 0,7 млрд рублей, это около 5%. В 2023 году на охрану лесов от пожаров было выделено 14,2 млрд рублей, на 2024 год плюс к этой сумме еще 0,7 млрд рублей", - сказал он.

Увеличены расходы на зарплату сотрудников лесной службы на 5%, или на 1 млрд рублей дополнительно, сообщил он. "Запланированы расходы на лесоустройство на 2025-2026 годы. У нас стояли нули, а теперь предусмотрено больше 1 млрд рублей на каждый год в предстоящие три года", - сообщил Советников.

В ходе поездки в Коми он принял участие в заседании Лесного совета при главе региона, встретился с руководителем республики Владимиром Уйбой. "Обсудили очень детально лесоустройство, посмотрели, как дальше будем развивать лесное хозяйство в Коми и еще раз заострили внимание на лесных пожарах. Пожароопасный сезон 2023 года прошел хорошо в Коми, выполнен указ президента [по снижению площадей лесных пожаров], но, к сожалению, лесные пожары в регионе - это ежегодное явление и тут нельзя почивать на лаврах. Зиму нужно посвятить работе над ошибками, все спланировать, чтобы уже с мая быть во всеоружии", - подытожил Советников в разговоре с журналистами.

Как пояснила ТАСС министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич, на 2024 год региону дополнительно выделено 70 млн рублей из федерального бюджета, общая сумма субвенций составит около 1 млрд рублей. Порядка 30 млн рублей дополнительных средств направят на увеличение зарплаты сотрудникам лесной службы, остальные средства - на охрану лесов от пожаров, содержание и укомплектование техникой.

В 2023 году в Коми зафиксировано 145 лесных пожаров на площади более 1,3 тыс. га, что в 45 раз меньше аналогичного показателя 2022 года. Коми - один из крупных лесных регионов Северо-Западного федерального округа и России. Общий запас древесины оценивается в 2,8 млрд куб. м, более 80% составляют ценные хвойные породы - ель и сосна. Общая расчетная лесосека составляет 33 млн куб. м, ежегодный объем лесозаготовки - около 9 млн куб. м, прогноз на 2023 год - 9,3 млн куб. м.