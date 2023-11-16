16 ноября, 19:28

К государственной информационной системе лесхоза подключены уже 23 региона России

СЫКТЫВКАР, 16 ноября. /ТАСС/. В государственную информационную систему лесного комплекса (ФГИС ЛК) и электронному лесному реестру уже подключились 23 российских региона. Система работает штатно, сообщил ТАСС глава Рослесхоза Иван Советников в ходе рабочей поездки в Сыктывкар.

"Мы подключили уже 23 региона. До конца этого года их будет больше 60. И пока все идет штатно, хотя тоже есть сложности - с публикацией данных, с их оцифровкой. Но совершенно очевидно, что система работает", - сказал руководитель Рослесхоза.

Ранее он сообщал о запуске системы с 1 сентября этого года в пилотных регионах - Архангельской, Московской и Ульяновской областях. Региональные лесные ведомства переносят отраслевые данные во ФГИС ЛК, систематизируют их. Вся информация о лесах России будет оцифрована и доступна в электронном виде.

Закон предусматривает внедрение "цифрового двойника леса" - ФГИС ЛК - по всей стране с первого квартала 2024 года, государственный лесной реестр будет вестись в электронном виде, а сроки рассмотрения отраслевых документов будут сокращены, что позволит лесопользователям быстрее приступать к реализации своих проектов. Проведение экспертизы проекта освоения лесов будет сокращено с 30 до 15 дней, а рассмотрение проектов лесовосстановления - с 15 до 5 дней.

Как сообщил Советников журналистам в ходе прошедшего в Сыктывкаре заседания Лесного совета при главе Коми, новые технологии будут активнее внедряться в лесной отрасли. "Это связано с технологиями дистанционного мониторинга, применением квадрокоптеров, за ними будущее. Есть нюансы и свои сложности, но я убежден, что через 5-10 лет лесоустройство кардинально изменится, и не только лесоустройство. Мы смотрим технологии лесовосстановления, когда сажают не мечом Колесова (лесопосадочная лопата для укоренения саженцев на нераскорчеванных участках - прим. ТАСС), а дроном. И пока новые технологии в зачатке, сложные, дорогие и не очень функциональные, но, если мы смотрим на длительные периоды, 10-15 лет, конечно, они все больше и больше будут входить в нашу жизнь", - подытожил Советников. 

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