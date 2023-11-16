Байден: между США и КНР сохраняются разногласия по условиям экономического взаимодействия

По словам американского президента, также есть разногласия по защите прав на интеллектуальную собственность

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Между Вашингтоном и Пекином сохраняются разногласия по условиям экономического взаимодействия и защите прав на интеллектуальную собственность. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на саммите АТЭС в Сан-Франциско.

"У нас есть реальные разногласия с Пекином в том, что касается обеспечения равных условий при экономическом взаимодействии и защите интеллектуальной собственности", - сказал он.

"Мы продолжаем решать эту проблему при помощи грамотной политики и надежной дипломатии, а также предпринимаем целенаправленные действия, чтобы защитить интересы своей национальной безопасности", - заверил американский лидер.

Саммит АТЭС в Сан-Франциско проходит 15-17 ноября.

Ранее Байден и Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско. Эти переговоры стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая очная встреча президента США и лидера Китая состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года.