В Закарпатье создадут логистический хаб для экспорта украинского зерна в ЕС

Проект получил название Horonda Platform

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Мультимодальный логистический хаб для экспорта зерна в страны ЕС будет создан в селе Горонда Закарпатской области Украины, проект получил название Horonda Platform. Об этом сообщила администрация области по итогам встречи с итальянскими инвесторами.

"Появление такого сухопутного зернового коридора в нашем регионе - это приоритетная задача, которая имеет общегосударственное значение. <...> Мы благодарны за большое доверие руководству страны и международным инвесторам", - приводятся слова главы региона Виктора Микиты в заявлении администрации на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, логистический хаб будет способствовать развитию экспортного потенциала региона и страны в целом

В составе итальянской делегации на переговорах с руководством Закарпатской области были представители компаний FS Holding, Mercitalia Rail и Mercitalia Terminal. "Представители итальянских компаний, участвующих в проекте, подчеркнули, что заинтересованы усиливать коммуникацию с украинской стороной, в том числе и с Закарпатьем, в социально-экономическом, юридическом и других аспектах. Запуск и функционирование такого хаба являются перспективными для каждой из сторон", - говорится в сообщении администрации.

Власти области поясняют, что проект, в частности, предусматривает создание возможностей для перегрузки сельхозпродукции с широкой колеи на узкую, постройку складских помещений, обеспечение центра контейнерами для зерна, подсолнечного масла. Открытие Horonda Platform создаст в регионе 200 дополнительных рабочих мест. Власти Закарпатской области рассчитывают, что создание подобного проекта увеличит привлекательность региона для иностранных партнеров, а также создаст дополнительные возможности для местных аграриев.

Украинская версия журнала Forbes поясняет, что в мае 2023 года проект Horonda Platform впервые был презентован в рамках рабочего визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Италию на украинско-итальянской конференции по восстановлению страны. Ранее министр по делам предприятий и продукции "сделано в Италии" Адольфо Урсо заявлял, что разрабатываемый итальянским правительством план разблокирования украинского экспорта предусматривает создание транспортной магистрали по маршруту Венеция - Триест/Копер - Любляна - Марибор - Будапешт - Ужгород - Львов - Киев. С этой целью Рим планировал создать логистическую платформу, которая связала бы Украину по суше с мультимодальным портом Quadrante Europa в Вероне и далее с морскими портами северо-востока Италии, в частности Триестом и Венецией.

Об экспорте украинского зерна

После прекращения действия зерновой сделки власти Украины стали искать возможности экспорта своей продукции. Минобороны РФ заявило, что Россия с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.

Однако 10 августа в Киеве объявили о "временном пути" для торговых судов, следующих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом украинские власти предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев рассчитывает экспортировать по этому пути не только сельскохозяйственные товары, но и другие виды продукции.