США сообщили об увеличении РФ объема вложений в американские госбумаги до $73 млн

По данным Минфина Соединенных Штатов, на долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре пришлось $61 млн, на краткосрочные - $12 млн

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Россия увеличила объем вложений в американские гособлигации в сентябре до $73 млн, следует из опубликованных документов Минфина США.

Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению с августом, когда объем вложений РФ в госбумаги США составил $31 млн. В июле этот показатель составил $29 млн, в июне - $33 млн, в мае - $36 млн, в апреле - $35 млн, в марте - $77 млн, в феврале - $75 млн.

На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре пришлось $61 млн, на краткосрочные - $12 млн.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае - до $14,9 млрд.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США в сентябре этого года осталась Япония - около $1,08 трлн. В августе этот показатель составлял порядка $1,1 трлн. На втором месте расположился Китай с 778,1 млрд ($805,4 млрд в августе). КНР постепенно сокращает свои вложения в американский госдолг. Третье место заняла Великобритания с $668,9 млрд ($698,1 млрд в августе).