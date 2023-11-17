В Абхазии ужесточают борьбу с незаконным майнингом

Глава администрации Сухума Беслан Эшба сообщил, что аппараты будут утилизировать

СУХУМ, 17 ноября. /ТАСС/. Администрация Сухума решила ужесточить требования к тем, кто занят незаконной добычей криптовалюты. Если ранее изъятые аппараты отправляли на хранение, то теперь будут утилизировать, сообщается на официальном сайте Администрации Сухума по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты.

В последние годы в осенне-зимний период в Абхазии возникает энергодефицит, вызванный возросшим потреблением электроэнергии в том числе из-за незаконной добычи криптовалюты. В целях борьбы с незаконным майнингом с 2020 года во всех районах и городе Сухуме действуют оперативные штабы, правоохранительные органы занимаются выявлением незаконных потребителей электроэнергии, изымают аппараты.

"Под председательством главы администрации Сухума Беслана Эшбы состоялось совещание. Во исполнение поручения президента Абхазии Аслана Бжании аналогичные оперштабы усиливают свою работу по всей республике. Отметив, что в прошлые годы благодаря плодотворной работе оперштаба в столице удалось снизить расход электроэнергии, Эшба подчеркнул, что теперь требования еще жестче, майнинг-машины не только будут изыматься, но и сразу же утилизироваться", - отмечается в сообщении.

По словам Эшбы, с начала ноября из-за энергодефицита электроэнергия в Абхазию поставляется из России на коммерческой основе, на что из республиканского бюджета расходуются многомиллионные суммы. В этой связи контроль за потреблением и расходованием электроэнергии усилен. Мэр Сухума поручил проводить внезапные совместные рейды по промышленным объектам и частным домовладениям, выявлять места, где установлено оборудование для производства криптовалюты. К рейдам оперштаба привлекаются специалисты из Госстандарта, Сухумского управления электросетями, сотрудники УВД и районных управ столицы.

О ситуации в энергосфере

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган, выступая в эфире национального телевидения назвала ситуацию в энергетике непростой. "С 2016 года мы ежегодно обеспечиваем поставки электроэнергии из России для покрытия дефицита [в осенне-зимний период]. С 2020 по первый квартал 2023 года из России в Абхазию было поставлено электроэнергии на 6 млрд рублей и это были социальные поставки, Абхазия за них не платила. В этом году вновь образовался дефицит электроэнергии несмотря на то, что потребление снизилось на 200 млн кВт/ч по сравнению с 2022 годом", - сказала Озган.

По информации вице-премьера, с начала ноября республика на коммерческой основе обеспечивает поставки электроэнергии в Абхазию на покрытие дефицита. "Первый контракт заключен с компанией "Интер РАО" на 30 млн кВт/ч на 135 млн рублей. Сформирован второй контракт на поставку электроэнергии в объеме 50 млн. кВт/ч суммарной стоимость 200 млн рублей. Нам еще предстоит решить вопрос покрытия энергодефицита в декабре, мы определяемся в подходах к решению данного вопроса и соответствующие решения будут приняты", - сказала Озган, отметив, что переговоры с Российской Федерацией пока не завершены. В целом на покрытие энергодефицита до конца этого года, по ее словам, республике потребуется порядка 900 млн рублей.

Что касается энергодефицита первого квартала 2024 года, то, как сказала Озган, часть объема электроэнергии в рамках социальной поставки есть в согласованном плане мероприятий, по остальному объему предстоит провести переговоры. "Энергосистему Абхазии никто не будет содержать, кроме нас самих. Мы должны понимать, что электроэнергия - это товар, за который надо платить. Если мы не будем поддерживать систему, ситуация будет ухудшаться", - отметила вице-премьер.

Объемы потребления

Генеральный директор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сообщил журналистам, что Абхазия потребляет в год порядка 3 млрд кВт/ч электроэнергии, из них 2 млрд кВт/ч она получает от Ингурской ГЭС, дефицит составляет 1 млрд кВт/ч. "Если не получать переток из России для покрытия дефицита, то придется вводить жесткий график с 12-часовыми отключениями света", - сказал он.

Поэтому западная часть Абхазии с 6 ноября получает электроэнергию из России, восточная часть - из ИнгурГЭС - единственной электростанции, питающей Абхазию.

Что касается собираемости за электроэнергию, то она составляет порядка 40% или 90-95 млн рублей в среднем в месяц. "Мы проводим мероприятия по улучшению платежной дисциплины и улучшению собираемости, устанавливаем приборы учета", - сказал Джинджолия. По его убеждению, с появлением в каждом доме приборов учета люди научатся экономить электроэнергию и вовремя оплачивать счета.