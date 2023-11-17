В расходную часть бюджета Камчатки будут заложены средства на сдерживание тарифов ЖКХ

Остальные социальные обязательства перед жителями края также будут выполнены в полном объеме

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Камчатки в 2024 году продолжат субсидировать тарифы ЖКХ для граждан, что будет отражено в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы. Остальные социальные обязательства перед жителями края также будут выполнены в полном объеме, что нашло отражение в главном финансовом документе региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В связи с тем, что собственные запасы газа на Камчатке иссякли, котельные и ТЭЦ в регионе переведены на топочный мазут. Цена на этот энергоноситель продолжит расти и в 2024 году. Правительство региона сохраняет взятые обязательства по ограничению тарифов на ресурсы для граждан. Поэтому расходы бюджета на компенсацию разницы реальной стоимости в 2024 году будут еще больше", - говорится в сообщении на сайте правительства Камчатки.

Уточняется, что в 2024 году все социальные обязательства перед жителями Камчатки будут профинансированы в полном объеме, в краевом бюджете заложены средства на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, а инвестиционная программа впервые запланирована в беспрецедентно большом объеме - свыше 8 млрд рублей.

В 2024 году прогнозируемый объем доходов бюджета Камчатского края - свыше 93 млрд рублей; объем расходов - более 98 млрд рублей. В настоящий момент бюджет находится на этапе общественных слушаний.