Оверчук завил, что предстоящая дискуссия на саммите АТЭС будет насыщенной и напряженной

Вице-премьер уточнил, что первая сессия была посвящена, в частности, вопросам климата, энергетического перехода, экономического развития, доступа к технологиям

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Предстоящая в пятницу дискуссия на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Сан-Франциско, будет насыщенной и напряженной. Об этом сообщил в четверг вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на форуме.

"Завтра будет вторая сессия с участием лидеров. Очевидно, будет еще один круглый стол. Еще одна дискуссия, такая же насыщенная и напряженная, как была сегодня, потому что, действительно, все крайне озабочены этой проблемой", - отметил он на встрече с журналистами.

Оверчук сообщил, что первая сессия была посвящена, в частности, вопросам климата, энергетического перехода, экономического развития, доступа к технологиям.

Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября.