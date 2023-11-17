Оверчук заявил, что Россия остается крупным поставщиком энергоресурсов на внешние рынки

Вице-премьер пояснил, что росту устойчивости РФ и всего региона способствует развитие транспортных коридоров

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. РФ остается надежным и крупным поставщиком энергетических ресурсов на внешние рынки. Об этом заявил в четверг вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Сан-Франциско.

"Россия - это тихоокеанская держава, и она остается надежным крупным поставщиком энергоресурсов на внешние рынки. Основной акцент делаем на снабжении экономик АТР, и фактически переориентировали свои товарные потоки с Запада на Восток", - сказал он на сессии саммита, посвященной вопросам климата и энергоперехода.

Вице-премьер отметил, что росту устойчивости РФ и всего региона способствует развитие Россией, а также странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ транспортных коридоров "Восток - Запад" и "Север - Юг" и их сопряжение с китайской инициативой "Один пояс - один путь".

Оверчук добавил, что стремление экономик АТЭС к устойчивому росту подразумевает их безбарьерное взаимодействие и баланс между удовлетворением практических потребностей и снижением антропогенной нагрузки на климат.