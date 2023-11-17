Lamoda и "Честный знак" заключили соглашение о противодействии контрафакту

В Центре развития перспективных технологий пояснили, что новый формат работы площадки и оператора позволит быстрее реагировать на запросы потребителей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Онлайн-платформа Lamoda заключила с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак") соглашение, направленное на противодействие контрафактной продукции, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦРПТ.

"Lamoda <...> подписала соглашение о сотрудничестве по противодействию контрафакту на платформе с Центром развития перспективных технологий. <...> Новый формат работы площадки и оператора позволит быстрее реагировать на запросы потребителей, предотвращать продажу контрафакта и фальсификата", - рассказали в Центре.

В ЦРПТ напомнили, что с 1 марта участники рынка интернет-торговли обязаны подключиться к системе "Честный знак" и контролировать наличие маркировки отдельных категорий товаров, если их продажа ведется со склада маркетплейса. Теперь Lamoda расширяет взаимодействие с "Честным знаком": компания подключилась к механизму обработки жалоб покупателей, поданных через систему маркировки, который создал ЦРПТ.

"Новая схема работает так: после получения жалобы на товар и ее подтверждения, оператор системы маркировки передает информацию, в том числе сервису. Маркетплейс проводит внутреннюю проверку, по итогам которой принимает решение о дальнейшем размещении товара, не дожидаясь реакции на жалобу от контрольно-надзорных органов", - сообщили в пресс-службе.

Управляющий директор по корпоративному управлению Lamoda Татьяна Заячковская отметила, что компания с начала появления механизмов маркировки плотно взаимодействовала с ЦРПТ, чтобы покупатели были уверены в надежности площадки.

В свою очередь, директор по контрольной (надзорной) деятельности ЦРПТ Антон Гущанский указал, что оператор системы маркировки отмечает позитивные результаты трека работы с маркетплейсами. По его словам, это касается не только решения точечных проблем конкретных потребителей, но и выявления на их основе и создания комплексных барьеров противодействия обороту нелегальной продукции. "В ближайшее время готовится подписание соглашений с еще несколькими компаниями. Рассчитываем на дальнейшее развитие интеграции и формирование единой экосистемы "пространства доверия" для покупателей в интернете", - сказал Гущанский, слова которого привели в Центре.