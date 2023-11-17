Росрыболовство не планирует ограничивать вывоз рыбы с Камчатки по аналогии с икрой

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Расширять эксперимент по ограничению вывоза икры авиапассажирами с Камчатки на другие виды рыбной продукции не планируется. Об этом сообщил ТАСС глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах международной выставки-форума "Россия".

"Нет, пока нет", - сказал Шестаков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также рассказал, что ведомство рассматривает расширение эксперимента на другие регионы. "Есть предложение со стороны Чукотки. И вполне возможно, что это предложение будет поддержано", - добавил Шестаков.

"Но сначала надо все-таки еще раз внимательно посмотреть на результаты эксперимента по Камчатке. Я уже говорил, что есть определенные нюансы. Да, с одной стороны именно с авиатранспортом он сработал, но надо все нюансы рассмотреть", - добавил Шестаков.

С 1 ноября 2022 года на Камчатке начался эксперимент по ограничению количества допустимого веса вывозимой красной икры в 10 кг для пассажиров авиарейсов. Его ввели для снижения браконьерского оборота деликатеса. До введения эксперимента ежегодный объем перевозимой в личном багаже пассажиров икры превышал 500 тонн. Для производства такого количества икры браконьерами, по разным оценкам, уничтожается более 15 тыс. тонн сырца лососей, ежегодный ущерб государству от их действий превышает 15 млрд рублей.