Росрыболовство повысило прогноз по вылову лососевых в 2023 году до около 609 тыс. тонн

Глава ведомства Илья Шестаков рассказал, что сейчас уже выловлено 608 тыс. тонн

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вылов лососевых видов рыб в России в 2023 году составит около 609 тыс. тонн. Об этом сообщил ТАСС глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международной выставки-форума "Россия".

Как рассказал глава ведомства, в настоящее время уже выловлено 608 тыс. тонн лососевых. "Путина практически закончилась. Это какие-то уже будут несущественные дополнительные объемы добычи - меньше 1 тыс. тонн", - сказал Шестаков.

Ранее глава Росрыболовства сообщал, что в 2023 году ожидается второй в истории по объему вылов лососевых в России - около 600 тыс. тонн. В 2018 году было выловлено 676 тыс. тонн этой рыбы.

Шестаков также рассказал, что вылов рыбы по итогам 2023 года может превысить 5,3 млн тонн.

"Сейчас очень хорошая динамика, очень удачно помимо лососевой путины складывается рыбалка на сардине иваси, такой популярный рыбе, и мы уже практически в два раза [больше], чем в прошлом году этой рыбы выловили", - добавил глава Росрыболовства.

Ранее ведомство сообщило, что российские рыбаки к 16 ноября выловили почти 4,8 млн тонн рыбы, что на 11% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В начале ноября глава ведомства сообщил, что Росрыболовство повысило прогноз по вылову рыбы по итогам 2023 года до 5,3 млн тонн.