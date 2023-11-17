17 ноября, 04:35

Между ЕАО и Хабаровским краем восстановят авиасообщение

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" откроет 26 ноября авиасообщение между Хабаровском и административным центром Октябрьского района Еврейской автономной области селом Амурзет. Об этом сообщили в компании.

"Авиакомпания "Аврора" расширяет свою маршрутную сеть и в рамках федеральной программы субсидирования открывает новое направление по маршруту Хабаровск - Амурзет. Полеты будут выполняться с 26 ноября 2023 года совместно с партнером-оператором авиакомпанией "Тайга" на воздушном судне Ми-8 с частотой до пяти рейсов в неделю", - говорится в сообщении. Стоимость авиабилета составляет от 500 рублей в одну сторону.

Амурзет - самое южное село на Амуре, граничащее через реку с Китаем. Расстояние до Хабаровска по трассе составляет чуть более 400 км. Еврейская автономная область - единственный регион, не охваченный пока маршрутной сетью Единой дальневосточной авиакомпании. Новый рейс соединит труднодоступный населенный пункт с крупным дальневосточным транспортным узлом, откуда можно добраться в города Дальнего Востока, Сибири и в Москву, а также в Пекин и Харбин.

Авиасообщение между соседними регионами восстанавливается впервые за 30 лет. 

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