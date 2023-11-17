17 ноября, 04:30
Саммит АТЭС

Нью-Дели и Лондон почти согласовали 20 из 26 разделов соглашения о свободной торговле

Власти Индии и Великобритании рассчитывают продвинуться вперед в ближайшие недели

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Индии и Великобритании согласовали большую часть соглашения о свободной торговле между странами и рассчитывают продвинуться вперед в ближайшие недели. Об этом заявил индийский министр промышленности и торговли Пиюш Гойял, общаясь с журналистами на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"У нас было несколько раундов переговоров с Великобританией. Сейчас мы активно ведем диалог по разным направлениям. Соглашение о свободной торговле согласовано почти по 20 разделам из 26", - сказал он. По словам министра, среди положений, которые еще в работе, "нет ничего такого, с чем невозможно было бы разобраться".

"Соглашения о свободной торговле на самом деле представляют собой кристально чистый взгляд в будущее. Нужно реально спрогнозировать, как соглашение будет действовать через 20, 30, 50 лет. Поэтому они формируются очень тщательно. Никто никогда не спешит заключать соглашение о свободной торговле. Делать это следует с большой осторожностью и с учетом различных интересов", - подчеркнул Гойял.

Как указал министр, сейчас "обе стороны рассматривают вопросы, которые очень чувствительны и очень важны". "Мы надеемся, что в ближайшие недели мы сможем прийти к какому-то выводу", - резюмировал он.

Индия и Великобритания возобновили переговоры по соглашению о свободной торговле в январе 2022 года и рассчитывали завершить их к октябрю прошлого года. Как сообщало агентство Reuters, Нью-Дели и Лондон не смогут заключить это соглашение до конца текущего срока премьер-министра Индии Наредры Моди, который завершается в 2024 году.

Товарооборот Индии и Великобритании в 2022 году составил $31,3 млрд. Стороны рассчитывают его удвоить к 2030 году. 

Теги:
ИндияВеликобританияСаммит АТЭС
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