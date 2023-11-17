Ростех разработал модули дистанционного управления танковым пулеметом

Четыре таких устройства уже переданы в зону проведения спецоперации, еще пять установок будут поставлены до конца года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал платформы дистанционного управления танковым пулеметом Калашникова (ПКТ) и передал четыре таких устройства в зону спецоперации. Об этом журналистам сообщили в госкорпорации.

"КРЭТ госкорпорации "Ростех" разработал и изготовил платформы дистанционного управления танковым пулеметом ПКТ. Установленные на модуль видеокамеры высокого разрешения позволяют наблюдать и точно поражать цель, при этом управляющий платформой оператор может находиться на расстоянии до 1 км. <…> Четыре таких устройства уже переданы в зону проведения спецоперации, еще пять установок будут поставлены до конца года", - заявили в Ростехе.

В холдинге уточнили, что платформы дистанционного управления пулеметом ПКТ были переданы 247-му гвардейскому десантно-штурмовому Кавказскому казачьему полку. Изделие разработано и изготовлено в этом году специалистами ставропольского завода "Сигнал" (входит в КРЭТ) по прямому запросу бойцов из зоны СВО. "Процесс создания шел при непосредственном участии будущих эксплуатантов", - отметили в Ростехе.

Платформа оснащена видеокамерой высокого разрешения Full HD со стабилизацией в двух плоскостях и 30-кратным зумом. Оператор управляет модулем при помощи терминала, состоящего из ЖК-монитора и джойстика. "Модуль управления ПКТ позволяет в режиме реального времени наблюдать за целью и вести прицельную стрельбу на удалении от 50 до 1 100 метров. При этом изделие имеет возможность дооснащения тепловизионным модулем и прибором ночного видения. Платформа не только испытывалась на полигонах, но и уже прошла проверку в реальной боевой обстановке", - сообщил генеральный директор ПАО "Сигнал" Андрей Кочерга.

Концерн "Радиоэлектронные технологии" - крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Предприятия концерна выпускают оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения, современную медицинскую и бытовую технику.