17 ноября, 05:01

"Автоваз" возобновит производство всех моделей с двигателем Евро-5 в декабре 2023 года

Речь идет о моделях Vesta и Niva

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. "Автоваз" возобновит производство всех моделей Vesta и Niva, оснащенных двигателями экостандарта Евро-5, в декабре 2023 года, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". Также в декабре восстановится производство внедорожников Niva Travel и Legend с антиблокировочной системой тормозов.

"В течение декабря 2023 года "Автоваз" восстановит Евро-5 на всех "Вестах". И обе "Нивы" в течение декабря будут Евро-5, плюс получат ABS", - сказал Соколов.

Из-за введенных санкционных ограничений компания в 2022 году временно перешла на производство машин с более низким стандартом - Евро-2. С 1 сентября 2023 года автопроизводитель возобновил выпуск Lada Granta с двигателем экостандарта Евро-5. 

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