17 ноября, 05:02

Продажи "Автоваза" в ноябре могут снизиться по отношению к октябрю на 8,3%

Показатель может составить 37,5 тыс. авто, сообщил президент компании Максим Соколов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Продажи "Автоваза" в ноябре могут немного снизиться и составить 37,5 тыс. авто, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".

Это на 8,3% меньше, чем в октябре, когда "Автоваз" продал рекордное за последние 10 лет количество машин - 40,9 тыс. При этом по отношению к ноябрю 2022 года планируемый объем продаж больше в 1,7 раз.

"План [по продажам] на ноябрь чуть меньше - 37,5 тыс. Пока мы движемся чуть ниже плана. <…> По производству [план] - чуть выше. По производству мы сейчас идем немножко опережающим темпом", - сказал Соколов.

Он пояснил, что компании необходимо произвести такое количество автомобилей, чтобы обеспечить спрос в январе и во второй половине года, "когда спрос начинает раскачиваться". 

Теги:
Россия
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