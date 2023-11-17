"Автоваз" допускает снижение производственного плана на 2023 год на 10%

Президент компании Максим Соколов отметил, что хотя санкционные решения не прошли бесследно, предприятие выдержало их влияние и не снизило производительность своих конвейеров

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ранее утвержденный "Автовазом" производственный план на 2023 год в 400 тыс. авто может быть скорректирован на 10% в сторону уменьшения. Об этом журналистам сообщил президент компании Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".

"Мы выйдем примерно на те плановые показатели, о которых говорили еще год назад, но совершенно в иных условиях. <…> Это будет чуть меньше (400 тыс. - прим ТАСС), коррекция будет в пределах 10% по понятной причине, что из-за санкций <…> даже повторный был сбой логистических, финансовых цепочек", - сказал Соколов.

Он отметил, что хотя санкционные решения не прошли бесследно, "Автоваз" выдержал их влияние и не снизил производительность своих конвейеров. Так, за 10 месяцев 2023 года компания выпустила 293 тыс. машин.

Минфин США 14 сентября ввел санкции в отношении российских компаний, в числе которых автопроизводители "Соллерс", "Москвич" и "Автоваз". Как отмечал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, введенные в адрес "Автоваза" санкции ускорят программу по импортозамещению.