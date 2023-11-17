"Автоваз" рассчитывает на прибыль по МСФО по итогам 2023 года

Президент компании Максим Соколов уверен, что в этом году финансовая модель деятельности предприятия не будет убыточной по МСФО

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. "Автоваз" рассчитывает на прибыль по МСФО по итогам текущего года, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".

"На самом деле, мы смотрим оптимистично, я скажу так, и выражаю определенную уверенность, что и в этом году финансовая модель деятельности "Автоваза" не будет убыточной по МСФО", - отметил Соколов.

Ранее Соколов в интервью ТАСС сообщал, что "Автоваз" закончил первое полугодие 2023 года с чистой прибылью по МСФО и планирует направить ее на финансирование инвестиционной программы.

По итогам 2022 года чистая прибыль группы "Автоваз" по МСФО составила 1,6 млрд рублей.