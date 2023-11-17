Стратегию развития "Автоваза" могут финализировать в конце 2023 - начале 2024 годов

Компания взяла время на доработку стратегических планов после введения США санкций 14 сентября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Стратегия развития "Автоваза" до 2030 года может быть финализирована в конце 2023 - начале 2024 годов, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".

"Понятно, что 14 сентября случилось существенное изменение условий в статусе "Автоваза" (США ввели санкции в отношении компаний РФ, в числе которых "Соллерс", "Москвич" и "Автоваз", - прим. ТАСС), поэтому мы взяли определенное время на доработку наших стратегических планов, не изменяя их кардинально, основные направления утверждены уже были. И планируем в декабре, может быть совет директоров в конце декабря, начале января соберется, но на рубеже 2023-2024 годов доложить совету директоров и рассчитывать на одобрение полноформатной стратегии "Автоваза", - сказал Соколов.

В марте совет директоров "Автоваза" утвердил ключевые направления стратегии развития компании до 2030 года.

Как сообщала компания, документ будет содержать комплекс мер по основным направлениям - занятие доминирующего положения на авторынке РФ, расширение продуктовой линейки, достижение технологического суверенитета и увеличение экспорта. Кроме того, стратегия направлена на сохранение рентабельности бизнеса и достижение финансовой устойчивости компании.