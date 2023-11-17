В Приморье может появиться атомная электростанция

Она будет состоять из двух блоков мощностью по 600 мегаватт

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Строительство атомной электростанции на Дальнем Востоке могут развернуть в Приморском крае. Об этом сообщил журналистам в Хабаровске замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Приморская атомная [электростанция]. Сейчас формируется [соответствующая] программа развития", - сказал Грабчак. Он добавил, что накануне состоялась встреча с представителями правительства Приморского края, при активности со стороны региона можно говорить о проекте строительства такого объекта на десятилетнюю перспективу.

Как добавил председатель правления АО "Системный оператор Единой энергосистемы" Федор Опадчий, создана совместная с Минэнерго и Росатомом рабочая группа для уточнения планов строительства приморской АЭС. Электростанция, по его словам, будет состоять из двух блоков мощностью по 600 мегаватт.

Грабчак указал, что объект можно разместить также на других площадках на территории за Амуром. "При определении локации смотрятся сечение и возможности пропускной способности", - сказал он.

Опадчий при этом отметил в целом хорошие возможности для развития атомной генерации на Дальнем Востоке. "Сложность заключается в <...> длительных сроках строительства. <...> Поэтому с точки зрения перспективного покрытия и баланса надо рассматривать гидростанции, они нужны здесь не только как противопаводковые, но и как киловатт-часы для будущего спроса", - сказал Опадчий, добавив, что правительству будут предложены варианты возведения дополнительных таких объектов генерации до 2029-2030 годов.