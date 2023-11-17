В Индии заявили, что вопрос членства страны в АТЭС на саммите не поднимался

Министр торговли и промышленности страны Пиюш Гоял отметил, что в ходе саммита обсуждались вопросы устойчивого развития и борьбы с изменением климата

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Вопрос потенциального присоединения Индии к Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (АТЭС) на саммите этого объединения не обсуждался. Об этом заявил журналистам на полях саммита индийский министр торговли и промышленности Пиюш Гоял.

"Мы никакого подобного решения не принимали, и разговора об этом не было", - сказал он.

По словам Гояла, в ходе саммита обсуждались вопросы устойчивого развития и борьбы с изменением климата. "Основное внимание было сосредоточено на совместной работе, чтобы увидеть, как мы можем сделать мир лучшим местом для жизни и оставить после себя лучшее будущее для наших детей", - подчеркнул министр.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.