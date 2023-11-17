В Новосибирске зампредседателя СО РАН возглавил оборонный завод

В компании отметили, что Сергей Старицын сосредоточится на развитии потенциала предприятия для выпуска наукоемких изделий

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Сибирского отделения РАН Сергей Старицын возглавил совет директоров оборонного завода "Экран - оптические системы" (входит в "РАТМ холдинг"), единственного производителя определенных типов фотоэлектронных умножителей. Старицын будет заниматься модернизацией производства и вопросах выпуска наукоемких изделий, сообщили в пресс-службе "РАТМ холдинга".

"В АО "Экран - оптические системы" (ЭОС, актив "РАТМ холдинга") утвержден новый состав совета директоров, председателем которого избран Сергей Старицын. По словам президента "РАТМ холдинга" Эдуарда Тарана, Сергей Старицын сосредоточится на вопросах модернизации технически сложного производства ЭОСа, а также развитии потенциала предприятия для выпуска наукоемких изделий, востребованных в условиях импортозамещения", - говорится в сообщении компании.

Сергей Старицын - заместитель председателя СО РАН, отвечающий в том числе за взаимодействие с органами государственной власти. С 1987 по 2019 года проходил службу в органах государственной безопасности, занимал руководящие должности. Имеет воинское звание генерал-лейтенант, награжден государственными и ведомственными орденами и медалями.

Окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности "Электрические станции".

"Экран-оптические системы" - ведущий производитель электронно-оптических преобразователей в России. Приборы под брендом ЭОС работают на астрофизических полигонах Италии, Франции, США, а также в Баксанской нейтринной обсерватории. Предприятие входит в структуру "РАТМ холдинга" - крупного объединения предприятий оборонной и стекольной промышленности, насосостроения, оптико-электронного приборостроения, девелоперского и ряда других направлений.