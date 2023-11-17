17 ноября, 06:37,
обновлено 17 ноября, 06:58
Военная операция на Украине

Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву

Президент США Джо Байден. Win McNamee/ Getty Images
Президент США Джо Байден
© Win McNamee/ Getty Images

Документ также не содержит положения о помощи Израилю

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами американского Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства без помощи Израилю и Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"В четверг, 16 ноября 2023 года, президент подписал <...> закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года, которые необходимы для реализации проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырех законопроектов об ассигнованиях. В случае с остальными восемью законопроектами предусмотрено финансирование до 2 февраля 2024 года", - сказано в заявлении.

15 ноября по местному времени этот проект поддержал Сенат Конгресса США, 14 ноября его одобрила Палата представителей. Байден, который сейчас принимает участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, должен был подписать документ до 18 ноября.

Инициатива предусматривает продолжение финансирования работы нескольких правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля 2024 года. Законопроект не предусматривает выделения средств на оказание поддержки Израилю и Украине. 

Теги:
УкраинаСШАИзраильБайден, ДжоВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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