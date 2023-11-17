17 ноября, 07:02

Бизнесу могут разрешить передачу лишней электросетевой мощности другим потребителям

В настоящее время это могут делать только организации, которые были подключены к сети до 2009 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Минэнерго предложило разрешить промышленным предприятиям делиться свободной электросетевой мощностью с другими потребителями электроэнергии. Соответствующие изменения в правила о техническом присоединении к электрическим сетям содержатся в проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.

В настоящее время это могут делать только организации, которые были подключены к сети до 2009 года. С утверждением предложенной поправки любой потребитель получит право "снизить объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев".

По данным группы "Россети", представленным на сентябрьской конференции "Совета рынка", с 2013 по 2022 год компания осуществила техприсоединение 3,5 млн потребителей суммарной мощностью 125 ГВт, из которых крупных потребителей - 17 тыс. суммарной мощностью 64,9 ГВт. Установленная мощность трансформаторных подстанций "Россетей" в распределительных сетях выросла на 31 ГВА за отчетный период, в магистральных - на 37 ГВА. Загрузка трансформаторных мощностей в распредсетях в 2022 году достигла 25,6%, в магистральных сетях - 35%.

"Россети", согласно презентации, оценивают выпадающие доходы при технологическом присоединении в 2009-2022 годах в 230 млрд рублей, из которых 71 млрд рублей не компенсирован, еще 69 млрд рублей могут быть компенсированы в тарифе на передачу электроэнергии в течение 35 лет. 1 июля 2022 года вступило в силу постановление правительства РФ, отменяющее льготное техприсоединение к сетям объектов мощностью до 15 кВт, позднее будет увеличена плата за ТП для промышленных потребителей мощностью свыше 150 кВт. Сообщалось, что обновленный порядок технологического присоединения потребителей к сетям создаст стимулы для предотвращения строительства излишней сетевой инфраструктуры, а также снимет нагрузку с подключенных потребителей за присоединение новых абонентов.

По данным газеты "Коммерсантъ", проблема большого объема неиспользуемого электросетевого резерва в РФ обсуждалась долгое время. Минэнерго предлагало заставить потребителей оплачивать "сетевой резерв", но обсуждение инициативы затормозилось из-за замечаний "Россетей". Газета отмечает, что инициатива поможет решить проблему неоплачиваемого "сетевого резерва", объем которого у крупного бизнеса может превышать 30 ГВт.

ТАСС направил запросы в Минэнерго РФ и "Россети". 

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