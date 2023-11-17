17 ноября, 07:07

Загруженность авиарейсов на Новый год составила 25%

По словам замминистра транспорта Игорь Чалик, сейчас загруженность ж/д транспорта достигает 36%

МУРМАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Транспортный комплекс РФ готов удовлетворить возрастающий спрос в предстоящие новогодние праздники, сейчас загруженность авиарейсов на этот период составляет 25%, железнодорожного транспорта - 36%. Об этом сообщил замминистра транспорта Игорь Чалик на Всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

"На сегодня загруженность авиарейсов на новогодние праздники - 25%, железнодорожного транспорта - 36%, "Гранд Экспресс" чуть выше - 60%. То есть даже здесь есть резервы. То есть транспортный комплекс по всем отраслям по всем направлениям готов удовлетворить возрастающий спрос", - сказал он.

Чалик отметил рост доли перевозок по РФ с 2019 года, когда соотношение внутренних и международных рейсов составляло 60% на 40% в пользу первых. В 2023 году фиксируется рост популярности внутренних направлений до 80%.

"Отечественные курорты становятся более востребованными среди наших граждан. Под изменившиеся потребности наших туристов транспортный комплекс переориентирует маршруты и провозные емкости. Это позволяет полностью удовлетворить спрос индивидуальных путешественников и организованных групп", - заключил Чалик. 

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Россия
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