17 ноября, 07:13,
обновлено 17 ноября, 07:46

Госдума приняла закон об индексации акцизов на разные виды алкоголя с 1 мая 2024 года

В частности, акциз на вина может вырасти втрое

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении нормы, которые повышают с 1 мая 2024 года ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции, в частности, акциз на вина может вырасти втрое. Соответствующие нормы содержатся в большом налоговом бюджетообразующем законе, внесенном в Госдуму правительством РФ вместе с проектом бюджета на 2024-2026 годы. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

"Предусмотрено увеличение размера ставок акцизов на отдельные виды алкогольной продукции <...> с 1 мая 2024 года и дальнейшая их индексация на 2025-2026 годы", - говорится в пояснительной записке к документу.

Об изменениях ставок акцизов

Так, согласно изменениям в Налоговый кодекс, которые были приняты в конце июля 2023 года, ставка акциза на вина, за исключением крепленых (ликерных) вин, фруктовые вина, плодовую алкогольную продукцию, с 1 января по 31 декабря 2024 года должна была составлять 36 рублей за 1 литр. Однако в соответствии с внесенными поправками, с 1 мая по 31 декабря 2024 года ставка составит 108 рублей за литр.

В 2025 году ставка акциза на вино повысится до 112 рублей за литр, в 2026 году - до 116 рублей. В 2023 году акциз на вино составляет 34 рубля за литр.

Акциз на винные напитки с 1 мая вырастет до 141 рубля за литр (предполагавшаяся ставка акциза на будущий год - 47 рублей, в 2023 году - 45 рублей), в 2025 году - до 147 рублей, в 2026 году - до 153 рублей.

Ставка акциза на игристые вина (включая российское шампанское) с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр (в 2023 году - 45 рублей, планировавшаяся величина в 2024 году - 47 рублей), в 2025 году - 147 рублей, в 2026 году - 153 рубля за литр.

При этом акциз на виноматериалы не повышается. Как пояснил ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов, это сделано с тем, чтобы "не отвлекался оборотный капитал у российских производителей вина". 

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