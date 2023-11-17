Более 6 тыс. разработок представили на московской "Карте инновационных решений"

Свои разработки на онлайн-платформе разместили около 4 тыс. предпринимателей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Предприниматели разместили на столичной "Карте инновационных решений" более 6 тыс. разработок, каталог объединяет идеи по 18 направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Уже свыше 6 тыс. готовых технологических продуктов представлено на столичной "Карте инновационных решений". С ее помощью крупный бизнес и городские структуры могут подобрать проекты и услуги под определенные задачи и связаться с авторами", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, свои разработки на онлайн-платформе разместили около 4 тыс. предпринимателей. Каталог объединяет идеи по 18 направлениям. Среди них "Промышленность", "Креативные индустрии", "Туризм и отдых" и другие сферы. С начала года база пополнилась тысячей новых предложений.

Каждое направление включает тематические подкатегории. Например, в рубрике "Цифровизация бизнеса" собраны решения для автоматизации деловых процессов и управления документами, инструменты для обработки данных и создания собственного программного обеспечения (ПО). В разделе "Торговля и реклама" опубликованы в том числе сервисы для автоматизации работы службы поддержки, проведения маркетинговых кампаний, сбора и анализа отзывов.

"Чтобы упростить поиск подходящих идей, каталог снабдили фильтрами. Пользователям предлагается указать желаемое место регистрации компании-разработчика, технологии, которые используются в продукте (например, искусственный интеллект или 3D-печать), целевую аудиторию и вовлеченность авторов в другие московские проекты", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, на онлайн-платформе есть сервис "Городские запросы", где различные столичные департаменты и подведомственные организации оставляют заявки, а предприниматели со всей России откликаются на них и предлагают свои варианты. Только в этом году благодаря разделу в Москве внедрили порядка 60 инноваций.