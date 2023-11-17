17 ноября, 07:15,
обновлено 17 ноября, 07:29

Госдума приняла закон о повышении акцизов на табачные изделия

Марина Лысцева/ ТАСC
© Марина Лысцева/ ТАСC

Они увеличатся на 3% от ранее запланированного уровня

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении нормы, согласно которым с 2024 года акциз на сигареты повышается на 3% от ранее запланированного уровня. Изменения инициированы правительством РФ в рамках большого налогового бюджетообразующего закона, внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2024-2026 годы.

Читайте также
Кремлев: отчисления от акцизов на алкоголь и табак нужно направлять на развитие спортаАкцизы от никотиносодержащей продукции могут перераспределить в бюджеты регионов

В частности, согласно изменениям в Налоговый кодекс, которые были приняты в конце июля, акциз на сигареты и папиросы с 1 января по 31 декабря 2024 года должен был составить 2 731 рубль за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 709 рублей за 1 тыс. штук. В соответствии с принятым законом, акциз в 2024 году может составить 2 813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 820 рублей.

Акциз на сигареты в 2025 году повышается до 2 926 рублей плюс 16% расчетной стоимости (не менее 3 973 рублей за 1 тыс. штук), в 2026 году - до 3 043 рубля плюс 16% (не менее 4 132 рублей за 1 тыс. штук). В 2023 году ставка акциза составляет 2 603 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 536 рублей за 1 тыс. штук.

В свою очередь, акциз на табак (табачные изделия), предназначенные для потребления путем нагревания, в 2024 году устанавливаются на уровне 9 367 рублей за 1 кг, в 2025 году - 9 742 рубля, в 2026 году - 10 132 рубля. В текущем году акциз составляет 8 669 рублей за 1 кг, на 2024 год его ранее предполагалось повысить до 9 094 рублей.

Ставка акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина в 2024 году составит 42 рубля за 1 мл, в 2025 году - 44 рубля, в 2026 году - 46 рублей. Таким образом, ставки могут вырасти вдвое: акциз на 2024 год планировалось установить на уровне 21 рубль за 1 мл. Действующая ставка равна 20 рублям за 1 мл. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация