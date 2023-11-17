Госдума приняла закон о повышении акцизов на табачные изделия

Они увеличатся на 3% от ранее запланированного уровня

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении нормы, согласно которым с 2024 года акциз на сигареты повышается на 3% от ранее запланированного уровня. Изменения инициированы правительством РФ в рамках большого налогового бюджетообразующего закона, внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2024-2026 годы.

В частности, согласно изменениям в Налоговый кодекс, которые были приняты в конце июля, акциз на сигареты и папиросы с 1 января по 31 декабря 2024 года должен был составить 2 731 рубль за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 709 рублей за 1 тыс. штук. В соответствии с принятым законом, акциз в 2024 году может составить 2 813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 820 рублей.

Акциз на сигареты в 2025 году повышается до 2 926 рублей плюс 16% расчетной стоимости (не менее 3 973 рублей за 1 тыс. штук), в 2026 году - до 3 043 рубля плюс 16% (не менее 4 132 рублей за 1 тыс. штук). В 2023 году ставка акциза составляет 2 603 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 536 рублей за 1 тыс. штук.

В свою очередь, акциз на табак (табачные изделия), предназначенные для потребления путем нагревания, в 2024 году устанавливаются на уровне 9 367 рублей за 1 кг, в 2025 году - 9 742 рубля, в 2026 году - 10 132 рубля. В текущем году акциз составляет 8 669 рублей за 1 кг, на 2024 год его ранее предполагалось повысить до 9 094 рублей.

Ставка акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина в 2024 году составит 42 рубля за 1 мл, в 2025 году - 44 рубля, в 2026 году - 46 рублей. Таким образом, ставки могут вырасти вдвое: акциз на 2024 год планировалось установить на уровне 21 рубль за 1 мл. Действующая ставка равна 20 рублям за 1 мл.