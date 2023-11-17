Госдума приняла закон о повышении НДПИ на конденсат "Газпрома" и на газ

Документ предусматривает повышение НДПИ на газовый конденсат компании на коэффициент, равный умноженному на 1,5 показателю Кабдт

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, повышающие НДПИ на газовый конденсат "Газпрома" и НДПИ на газ для газового холдинга и независимых производителей. Поправки являются частью большого бюджетообразующего налогового закона, внесенного правительством РФ одновременно с проектом бюджета на 2024-2026 годы.

Документ предусматривает повышение НДПИ на газовый конденсат "Газпрома" на коэффициент, равный умноженному на 1,5 показателю Кабдт, характеризующему надбавки за бензин и дизтопливо и применяющемуся при расчете НДПИ на нефть. При этом данное повышение не будет применяться к дочерним организациям "Газпрома", у которых добыча газа составляет менее 35% от общей добычи углеводородов.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее говорил, что компенсация бюджету демпферных выплат нефтяным компаниям будет осуществляться за счет увеличения НДПИ на газовый конденсат "Газпрома". Сазанов пояснил, что увеличение НДПИ для "Газпрома" планируется для того, чтобы скомпенсировать выплаты, которые идут в пользу заводов холдинга: "Газпром нефтехим Салавата", Астраханского ГПЗ и Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов ранее отмечал, что правительство РФ обсуждает повышение НПДИ на газовый конденсат "Газпрома", а решение должно устроить все стороны.

Повышение НДПИ на газ

Кроме того, Госдума приняла в третьем чтении поправки об индексации НДПИ на газ с 1 января 2024 года для "Газпрома" и независимых производителей.

Поправки в Налоговый кодекс вводят при расчете НДПИ на газ два новых коэффициента: Ккг2023 (вводится с 1 января 2024 года и относится только к газу, поставляемому промышленности) и Ккг2024 (вводится с 1 августа 2024 года и касается поставок газа всем потребителям, в том числе населению, ТЭС и ЖКХ). Оба коэффициента характеризуют изъятие дополнительной выручки компаний от индексации оптовых цен на газ на внутреннем рынке в федеральный бюджет.

Законопроект о повышении НДПИ на газ в России был принят 17 октября в первом чтении. Он предполагал рост ставки налога на добычу газа с 1 января 2024 года до конца 2026 года. Планировалось, что для собственника Единой системы газоснабжения ("Газпрома") коэффициент в первом полугодии 2024 года составит 303, а во втором - 454, то для независимых производителей - 555 и 706 соответственно, в первом полугодии 2025 года для "Газпрома" - 428, а для независимых - 779, во втором полугодии - 448 и 799, а с 2026 года - 464 и 863 соответственно.