Госдума приняла закон о возврате выплат по демпферу нефтяникам

Порядок их расчета вернут с октября 2023 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, возвращающие с октября 2023 года прежний порядок расчета выплат по демпферу нефтяникам. Нормы являются частью большого налогового бюджетообразующего закона, внесенного в Госдуму правительством РФ одновременно с проектом бюджета на 2024-2026 годы.

Согласно документу, с октября в РФ вновь должен действовать прежний порядок расчета выплат по демпферу нефтяным компаниям. С сентября он был скорректирован, что по сути сократило выплаты на 50%, однако затем власти решили на фоне значительного роста биржевых цен на топливо вновь повысить соответствующий коэффициент в полном объеме. Поправки предполагают возвращение к использованию коэффициента 1 вместо 0,5 с 1 октября 2023 года включительно.

За счет чего демпфер компенсируют бюджету

Как пояснил ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов, бюджет РФ получит компенсацию роста демпферных выплат за счет увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газовый конденсат "Газпрома" и сокращения выплат по акцизу для нефтеперерабатывающих заводов, не выполняющих обязательства по поставкам на внутренний рынок. В частности, согласно поправкам, для не поставляющих 40% светлых нефтепродуктов в РФ заводов получаемый обратный акциз будет снижен на 390 рублей за тонну с января по сентябрь 2024 года и на 250 рублей с сентября 2024 года.

Однако это не касается компаний, доля государства в которых превышает 25%.

Расчет цены Urals для налогов

Также поправки предусматривают расчет прогнозной цены нефти Urals при установлении НДПИ как сумму средних арифметических цен при поставках в морские порты РФ в Северо-Западном и Южном федеральных округах, увеличенных на стоимость транспортировки морским транспортом до средиземноморского и роттердамского рынков. Стоимость транспортировки рассчитывается в порядке, установленном Федеральной антимонопольной службой, но не менее $2 за баррель.

Как пояснял ранее Сазанов, РФ намерена при расчете налогов применять максимальную имеющуюся котировку, выбирая из трех вариантов: дисконт к нефти Brent в $15, котировка Argus в российских портах, увеличенная на стоимость транспортировки до Европы, или методика Санкт-Петербургской биржи (методика заработает с января 2025 года). В 2024 году будут действовать две котировки - Argus или дисконт к Brent, уточнил он.

Кроме того, власти РФ приводят в соответствие с проектом бюджета РФ и прописывают в кодексе снижение прогнозного дисконта цены Urals к Brent при расчете налогов с $20 до $15 в 2024 году, до $10 в 2025 году и до $6 в 2026 году, при этом разрешив правительству при необходимости увеличить этот дисконт в пределах $20 за баррель.

Также приняты поправки, позволяющие объединять обязательства в рамках соглашений по модернизации нефтеперерабатывающих заводов с инвестиционными соглашениями. Для того, чтобы оба вида соглашений по объектам считались выполненными, совокупная сумма инвестиций по ним должна превысить 130 млрд рублей, а сроки ввода должны быть предусмотрены не позднее конца 2025 года, пояснял замглавы Минфина.