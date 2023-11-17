Резиденты преференциальных режимов Дальнего Востока нарастили выпуск сельхозпродукции

Как сообщили руководители предприятий, все экспортные поставки, а также анонсированные ранее проекты по расширению производства будут реализованы

ТАСС, 17 ноября. Дальневосточные компании, работающие в агропромышленном комплексе и пользующиеся господдержкой режимов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), нарастили производство продукции и собрали большой урожай, несмотря на неблагоприятные погодные условия и циклоны, обрушившиеся летом на некоторые регионы. Запланированные экспортные поставки, а также анонсированные ранее проекты по расширению производства будут реализованы, сообщили ТАСС руководители предприятий.

"В этом году мы экспортируем в Китай, Японию и Южную Корею порядка 400 тыс. тонн зерновых. На следующий год планируем экспортировать не менее 600 тыс. тонн и выйти на 1 млн тонн к 2025 году", - сказал генеральный директор компании "Легендагро" Дмитрий Савенков. "Легендагро Приморье" выращивает рис на юге Приморского края на площади 1,3 тыс. га. В компанию входят 11 предприятий, пять из которых являются резидентами ТОР "Михайловский" и СПВ. По словам Савенкова, непогода внесла коррективы, повлияв на урожай сои и кукурузы, но при этом примерно на 20% выросло производство риса.

Не сбавляет темпы и резидент ТОР "Амурская" в Амурской области - Маслоэкстракционный завод (МЭЗ) "Амурский". Это предприятие занимается переработкой сои и зерновых культур, обеспечивает продукцией регионы Дальнего Востока и экспортирует масло в Китай. В этом году план переработки на заводе - 280 тыс. тонн, хотя в прошлом году было около 260 тыс. тонн.

Рост производства отмечается и на предприятиях по выращиванию овощей. Продукция резидента ТОР "Михайловский", компании "НК лотос", знакомая покупателям по марке "Урожай Приморья", поставляется в Приморский, Хабаровский края, Амурскую область, на Сахалин и Камчатку. "Мы выращиваем овощи закрытого грунта, и с каждым годом объем производства увеличивается. В этом году мы планируем объем в пределах 6 тыс. тонн", - рассказала гендиректор предприятия Тамара Муленкова.

Животноводство

На полную производственную мощность вышел резидент ТОР "Бурятия" - Восточно-Сибирский свинокомплекс "Сибагро". Компания обеспечивает 70% рынка свинины в Бурятии и снабжает сырьем предприятия мясоперерабатывающей промышленности, в том числе в соседней Якутии. "До запуска второй очереди свинокомплекса численность поголовья составляла 86 тыс., а общий выпуск свинины - 20,5 тыс. тонн в год. Сегодня за счет выхода на полную производственную мощность численность поголовья на предприятии выросла до 122 тыс., а общий выпуск свинины увеличился до 32 тыс. тонн в год", - сообщили в пресс-службе компании.

Агрокомплекс первым в России начал поставлять продукцию в Монголию, в планах - начать экспортировать свинину и в Китай.

Еще одно предприятие в Бурятии, ставшее резидентом ТОР весной 2023 года, - "Бурятмясторг" - работает в Бичурском районе республики и поставляет сырье в Хабаровск, где производится его глубокая переработка и выпуск деликатесов. В его планах - организация племенного репродуктора и откормочной площадки молодняка крупного рогатого скота (КРС) мясного направления.

Проект рассчитан до 2034 года. По выходу на полную мощность это будет до 15 тыс. голов КРС на откорме, ежегодно на убой в живом весе будет производиться до 4 тыс. тонн мяса и свыше 2 тыс. тонн субпродуктов. "В проект инвестировано около 500 млн рублей: средства направлены на приобретение земельных участков, техники, авансирования сельхозтоваропроизводителей", - пояснила заместитель гендиректора "Мясопторга" Татьяна Полозова.

Поддержка государства

Наращиванию производства способствуют меры господдержки, предусмотренные для резидентов ТОР и СПВ. "За счет этого мы смогли в короткий период наработать ассортимент, технологию. Без такой помощи, в том числе по созданию инфраструктуры, к достигнутым результатам мы шли бы намного дольше", - сказала Муленкова. Савенков напомнил, что на Дальнем Востоке субсидии выше, чем на других территориях, и это помогает.

Помимо отраслевых мер поддержки, предоставляемых Минсельхозом России, дальневосточные инвесторы могут претендовать на возмещение части затрат на создание инфраструктуры для реализации проектов, обеспечиваемое Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Также Минвостокразвития России возмещает часть понесенных затрат на создание тепличных комплексов и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве.

Для развития АПК на Дальнем Востоке реализуют 168 инвестиционных проектов в рамках ТОР и СПВ. По соглашениям с КРДВ резиденты инвестируют 190,5 млрд рублей, создается порядка 18,8 тыс. новых рабочих мест.

"Для резидентов ТОР и СПВ созданы комфортные условия работы: сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль первые 5 лет, на землю первые 3-5 лет, инфраструктурное обеспечение и предоставление земли под проект (для ТОР), возможность применять процедуру свободной таможенной зоны. КРДВ комплексно сопровождает всех инвесторов, помогает упаковать бизнес-идею, оказывает поддержку в кадровом обеспечении предприятия, продвижении продукции, информационном обеспечении, поиске партнеров и налаживании кооперационных связей. Эти возможности привлекают новых инвесторов. В настоящее время более 10 проектов с объемом инвестиций 80 млрд рублей находятся на этапе проработки", - уточнил руководитель сельхознаправления инвестиционного департамента КРДВ Абдуразак Разаков.

Он отметил, что Дальний Восток имеет большой потенциал для развития сельского хозяйства. Для региона отрасль является одной из приоритетных. Вместе с повышением уровня самообеспеченности жителей дальневосточных регионов продукцией сельского хозяйства важно повышать объемы глубокой переработки сельхозпродукции, в том числе производства витаминов, аминокислот, ветеринарных препаратов, активнее выходить на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.