17 ноября, 07:31

В "Росэнергоатоме" считают, что Киев рассматривает ЗАЭС как средство манипуляции и шантажа

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа также опроверг распространяемую Украиной информацию о якобы принудительной паспортизации сотрудников ЗАЭС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Украина уже давно расценивает Запорожскую АЭС (ЗАЭС) как средство манипуляции и шантажа, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Для них (Украины - прим. ТАСС) Запорожская атомная станция уже давно не атомный объект. У них это средство манипуляции, шантажа. У них это объект, вокруг которого они формируют свои фейки", - сказал он в эфире Первого канала.

Карчаа также опроверг распространяемую Украиной информацию о якобы принудительной паспортизации сотрудников ЗАЭС. "Ни одной фамилии, ни одного факта, ни одного конкретного случая в подобного рода публикациях нет. Нет, потому что нет фактов. Второе - а зачем кого-то принудительно паспортизировать? Невозможно назвать это не чем иным, как глупостью", - указал он.

Как отметил Карчаа, вся критичность распространяющих на Украине такие фейки "связана с желанием заполитизировать тот или иной процесс, происходящий сегодня в Энергодаре и на любой другой территории новых регионов РФ, довести до абсурда".

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. 

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