Госдума приняла законопроект, направленный на предотвращение валютных нарушений бизнесом

Расширился круг взаимозависимых лиц, увеличилась глубина проверки, выросли штрафы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о сокращении возможности уклонения от уплаты налогов бизнесом с помощью использования нерыночных сделок. Нормы, инициированные правительством РФ, оформлены как поправки ко второму чтению большого налогового бюджетообразующего законопроекта. Документ концептуально меняет подход к администрированию трансфертного ценообразования - расширяется круг взаимозависимых лиц, увеличивается глубина проверки, возрастают штрафы, совершенствуется подход к определению рыночной цены.

Поправки расширяют перечень лиц, которые будут признаваться взаимозависимыми, при осуществлении сделок, контролируемых на предмет рыночного характера цен, сказал ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Взаимозависимыми будут признаваться контролирующее лицо и его контролируемые иностранные компании, а также организации, находящиеся под контролем физических лиц, если эти организации контролируют близкие родственники. Расширяется перечень сделок, которые будут подпадать под контроль за трансфертными ценами.

Уточняется документация, которая предоставляется по сделкам в налоговые органы. Если проводится сделка в области внешней торговли с взаимозависимыми лицами, то необходимо будет в рамках сведений о контролируемых сделках раскрывать цепочку перепродажи за пределами РФ, чтобы понимать, применялись ли рыночные цены в сделках, пояснил Сазанов.

Кроме того, уточняется информация о предоставляемой отчетности. Организации, группы компаний, которые осуществляют внешнеторговые сделки и активы которых расположены в основном в Российской Федерации, должны будут предоставлять консолидированную финансовую отчетность по такой группе компаний, а также финансовую отчетность по компаниям, которые участвуют в сделках в рамках группы.

Возврат во второе чтение

Уже после принятия документа нижней палатой парламента во втором чтении комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил 16 ноября новые поправки к законопроекту, касающиеся трансфертного ценообразования. Для их принятия весь большой налоговый бюджетообразующий закон был возвращен к процедуре второго чтения, после чего проголосован в третьем чтении.

Принятые изменения касаются трансфертного ценообразования при экспорте нефти, черных и цветных металлов, минеральных удобрений и драгоценных металлов и камней. Теперь при таких сделках исключается обязанность получать сведения о цепочке создания стоимости у лиц, не являющихся взаимозависимыми.

Еще одной дополнительно принятой поправкой предусматриваются сроки вступления в силу норм, касающихся сделок, подпадающих под контроль за трансфертными ценами: речь идет о сделках, доходы (или расходы) по которым признаются, в соответствии с Налоговым кодексом, начиная с 1 января 2024 года, если иное не предусмотрено нормативным правовым актом президента РФ.

О поправках рассказал на заседании палаты глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Информация о цепочке продаж производится только при условии заключения контролируемых сделок с взаимозависимыми лицами. <…> Нормативными актами президента может быть установлен иной порядок применения изменений, вносимых данным законом в порядок регулирования контролируемых сделок. В свете всех тех событий, которые сейчас происходят, как идет борьба по существу с нашими энергоресурсами, я думаю, что смысл этих поправок очевиден и в дополнительном обосновании не нуждается", - сказал он.

О штрафах

В случае, если налоговые органы выявят применение нерыночных цен, разница между рыночной и нерыночной ценами сделки будет признаваться выплатой дивидендов, и, соответственно, такие выплаты будут облагаться налогом у источника по ставке 15%, пояснил замминистра. Кроме того, ужесточаются штрафные санкции - они составят 50% от той суммы, на которую была занижена цена сделки, указал Сазанов.

Также повышаются штрафы за непредставление в срок уведомлений о контролируемых сделках - с 5 тыс. до 100 тыс. рублей за недостоверные сведения в уведомлениях - до 100 тыс. рублей. За непредставление или представление недостоверных сведений из консолидированной финансовой отчетности международной группы компаний и финансовой отчетности участника международной группы компаний будет наложен штраф в размере 1 млн рублей.