Кабмин утвердил перечень территорий северного завоза

В него вошли населенные пункты 21 региона страны

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российское правительство утвердило список территорий северного завоза, на которые будут доставляться жизненно важные товары, в него вошли населенные пункты 21 региона страны. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, в перечень вошли населенные пункты, расположенные в следующих субъектах: республики Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия) и Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская и Тюменская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Помимо этого, как сообщают в кабмине, подписано постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза, в том числе по его мониторингу, утверждению маршрута и графика движения судов в рамках регулярных каботажных перевозок грузов северного завоза между морскими портами, координации деятельности органов власти в этой сфере.

Вопросы, связанные с организацией северного завоза, обсуждались в среду на заседании правительства. На нем премьер, в частности, обращал внимание на то, что летом этого года был принят закон, который направлен на создание правовых и организационных основ северного завоза. Он вступит в силу с апреля 2024 года, однако готовиться к предстоящему сезону необходимо уже сейчас, подчеркивал Мишустин. Он также отмечал, что принятые решения, как ожидается, позволят улучшить поставки необходимой для людей продукции, отслеживать, как идет снабжение территорий, вовремя реагировать на чрезвычайные обстоятельства и предоставлять регионам дополнительную помощь.

Северный завоз - комплекс мероприятий по бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностей. Доставка грузов на территории северного завоза сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Она осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.