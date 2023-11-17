17 ноября, 07:38

В Косино-Ухтомском районе Москвы предприниматели смогут открыть торгово-бытовой объект

Прием заявок продлится до 27 ноября, онлайн-аукцион состоится 30 ноября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Земельный участок на востоке Москвы под строительство объекта торгово-бытового назначения выставили на городские торги. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

"Предпринимателей приглашают к участию в открытом аукционе на право аренды земельного участка площадью 778 кв. м в районе Косино-Ухтомский. С победителем подпишут договор на 2,5 года. Он сможет построить здесь здание под размещение магазинов или предприятий бытового обслуживания. После завершения строительства и оформления объекта в собственность арендатор сможет приобрести участок по исключительному праву", - сказал Щербаков, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, лот расположен по адресу: улица Николая Старостина, владение 2 рядом с природно-историческим парком "Косинский". Будущий объект может достигать площади 467 кв. м и 10 м в высоту. После получения разрешения на строительство арендатору предстоит в течение девяти месяцев закончить работы нулевого цикла, в которые входит устройство котлована и фундамента, а также стен и перекрытий подземной части объекта. После завершения строительства он также должен будет обеспечить присоединение здания к инженерным сетям в соответствии с техническими условиями подключения.

"Прием заявок продлится до 27 ноября. Онлайн-аукцион состоится 30 ноября. Для участия в торгах необходимы регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись", - заключили в департаменте. 

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