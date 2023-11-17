17 ноября, 07:57

Решетников призвал оповещать турбизнес о необходимости регистрации тургрупп

По словам главы Минэкономразвития, регистрация "дает возможность в случае каких-то ЧС рассчитывать на помощь со стороны МЧС"

МУРМАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил о необходимости провести дополнительную кампанию по информированию региональных туроператоров о необходимости регистрировать организованные туристические группы. Об этом министр заявил в ходе Всероссийского селектора по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

"Прошу провести дополнительные кампании, особенно в увязке с транспортом. В аэропортах разместите дополнительную информацию о необходимости регистрировать группы организованные в случае, когда это надо делать, но и конечно, как это надо сделать. Все подтверждают, что сделать это просто. И МЧС здесь максимально все каналы открыло. Можно и по телефону это сделать, и оставить свои координаты. Надо максимально эту информацию до всех довести с пониманием, что это дает - это дает возможность в случае каких-то ЧС рассчитывать на помощь со стороны МЧС. Это значит, что они (МЧС) будут группу понимать - где она, какие-то ресурсы под это предоставлять. Давайте вместе проведем работу и расскажем тем, кто организует эти туры, про все обязанности их", - сказал Решетников, подчеркнув, что коллеги на местах обладают информацией об организаторах.

Министр добавил, что подобные поручения поступают и от президента страны.

"Это реакция на местами - безалаберность, местами - нарушения элементарных требований. Проведите эту работу, чтобы люди, кто этим занимается бизнесом, не расслаблялись, потому что потом наступает ответственность, - что толку с этой ответственности, когда какие-то ЧП произошли?", - сказал министр. 

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РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
© Информационное агентство ТАСС
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