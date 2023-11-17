Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

Согласно документу, доходы прогнозируются в размере 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Согласно документу, доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно. Дефицит федерального бюджета составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.