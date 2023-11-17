17 ноября, 08:11

Володин призвал глав Минздрава и Минтруда посещать обсуждение бюджетов фондов в ГД

Председатель Госдумы отметил, что глава Минфина Антон Силуанов вместе со своими заместителями присутствовал при обсуждении федерального бюджета на 2024-2026 годы во время всех трех чтений

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения и министр труда и социальной защиты должны присутствовать при обсуждении в Госдуме проектов бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Об этом заявил в ходе пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В пятницу палата рассматривает в третьем чтении законопроекты о бюджете этих фондов на ближайшую трехлетку. Володин обратил внимание на то, что на обсуждение не пришли глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"Давайте на будущий год исходить из того, что министр здравоохранения и министр труда и социальной защиты должны находиться в зале пленарных заседаний при рассмотрении бюджетов фондов. Неужели им неинтересно услышать, что говорят представители народа о том, какой они подготовили бюджет и внесли в Государственную думу?" - сказал председатель палаты парламента.

Володин отметил, что глава Минфина РФ Антон Силуанов вместе со своими заместителями присутствовал при обсуждении федерального бюджета на 2024-2026 годы во время всех трех чтений. 

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Володин, Вячеслав ВикторовичСилуанов, Антон ГермановичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияКотяков, Антон Олегович
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