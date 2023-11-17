17 ноября, 08:16,
обновлено 17 ноября, 08:51

Белоусов призвал произвести около 50 тыс. тяжелых БПЛА для гражданского применения

По словам первого вице-премьера, таких показателей необходимо добиться в 2024 году

РУДНЕВО, 17 ноября. /ТАСС/. РФ необходимо произвести для гражданского применения около 50 тыс. тяжелых БПЛА в 2024 году. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил журналистам по итогам посещения индустриального парка "Руднево".

"Нам нужно в следующем году произвести для гражданского применения порядка 50 тыс. тяжелых беспилотных аппаратов", - сказал Белоусов.

В августе первый вице-премьер сообщал, что в 2024 году Россия должна выйти на производство 18 тыс. крупных и средних гражданских беспилотников.

Как сообщали ранее в секретариате Белоусова, национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем заработает с начала 2024 года. 

Теги:
РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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