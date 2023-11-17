17 ноября, 08:45

Кабмин выделит нескольким регионам более 317 млн рублей на расходы по соцконтрактам

Финансирование получат Ингушетия, Крым, Чеченская Республика, Пермский край, Кировская область и Ямало-Ненецкий автономный округ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российское правительство дополнительно направит регионам свыше 317 млн рублей на оказание помощи гражданам в форме социального контракта. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, речь идет о шести субъектах РФ: Ингушетия, Крым, Чеченская Республика, Пермский край, Кировская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Дополнительное финансирование будет осуществлено за счет перераспределения средств, заложенных в федеральном бюджете.

Кабмин также утвердил постановление о единой форме заявления для назначения государственной социальной помощи на основании соцконтракта и примерный перечень документов, которые потребуются подать.

Федеральное софинансирование этого направления началось в 2020 году. Тогда господдержку получили более 20 регионов. С 2021 года средства на расходы по соцконтрактам выделяются всем субъектам страны. Максимальный размер помощи для индивидуальных предпринимателей в настоящее время составляет 350 тыс. рублей, а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - 200 тыс. рублей.

Социальный контракт - специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущими семьями или малоимущим гражданами. С его помощью человек можно пройти переобучение, чтобы найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить необходимые товары для детей, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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