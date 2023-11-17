17 ноября, 08:30

Дума приняла закон о приватизации заброшенных речных портов по стартовой цене 1 рубль

Документ, в частности, определяет особенности приватизации объектов речного порта, в том числе порядок и условия приватизации объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также не востребованных объектов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который определяет особенности приватизации объектов речного порта, в том числе порядок и условия приватизации объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также не востребованных объектов. Документ инициирован правительством РФ.

Как пояснил ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, согласно документу, при продаже находящегося в неудовлетворительном состоянии объекта речного порта на аукционе его начальная цена устанавливается равной 1 рублю, внесение задатка претендентами не предусматривается. Если в приобретении объекта заинтересованы несколько участников, то проводится аукцион, в результате которого победителем признается тот, кто предложит большую цену.

Кроме того, имущество, которое работает или после приведения в надлежащее состояние может быть использовано как объект инфраструктуры, предлагается выкупить тем, кто работает в порту. Приобрести объект может и любое другое лицо, но с обязательным обременением - объект нельзя перепрофилировать.

При этом на новых собственников помимо такого обременения, как запрет на перепрофилирование при использовании объекта, устанавливается дополнительная обязанность - в течение пяти лет восстановить этот объект. Такие обременения "привязаны" к объекту, то есть при продаже обременения ложатся на нового собственника, указал парламентарий.

Закон, в частности, вводит новое понятие "объекты инфраструктуры внутреннего водного транспорта" - здания, сооружения, устройства, оборудование и иные объекты, используемые для обеспечения судоходства и иной деятельности внутреннего водного транспорта. Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению критериев отнесения объектов речного порта к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии или не востребованным в качестве объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

Минтранс будет наделен полномочиями по установлению порядка принятия Росморречфлотом решения об отнесении объектов, расположенных в портах, в которых установлены границы, к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии и (или) не востребованным в качестве объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Привлечение инвестиций

Как отметил Гаврилов, принятый закон направлен на привлечение частных инвестиций в развитие инфраструктуры речных портов, то есть на их строительство и модернизацию. Речь идет в том числе о гидротехнических сооружениях - причальных стенках, погрузочно-разгрузочных комплексах и так далее. Долгое время инфраструктуре речных портов не уделялось должное внимание, в результате получилось, что многие порты практически перестали существовать: местные власти закрыли большое количество портов, а на освободившихся участках иногда осуществлялась жилая застройка, пояснил депутат.

Закон направлен на развитие транспортных артерий

Сейчас остро стоит поставленная президентом РФ задача по развитию транспортных артерий, в том числе и водных, указал Гаврилов.

Речной транспорт очень выгоден, поскольку он экологичный и недорогой, позволяет совершать пассажирские и грузовые перевозки в колоссальных объемах, и "естественно, что товарообращение без развития речных портов невозможно", поэтому закон направлен именно на решение этой задачи, подчеркнул депутат. 

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