Госдума приняла поправки о противодействии нелегальной занятости

В частности, новые нормы наделяют Роструд полномочиями вести общедоступный реестр работодателей, у которых были выявлены нарушения

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании проголосовала за поправки, направленные на противодействие нелегальной деятельности, которые были внесены ко второму чтению проекта базового закона "О занятости населения в РФ".

Согласно поправкам, закон будет содержать отдельную главу "Противодействие нелегальной занятости". Под такой занятостью предлагается понимать "осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений". Действующий закон о занятости не регламентирует порядок борьбы с такой занятостью.

Законопроект предполагает, что для противодействия нелегальной занятости правительство РФ будет утверждать план мероприятий, а также разрабатывать и осуществлять меры борьбы с такой занятостью. Как указывается в законопроекте, органы исполнительной власти в регионах будут создавать межведомственные комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости. Порядок создания таких комиссий установит кабмин.

С 1 марта 2024 года межведомственные комиссии наделяются правом запрашивать необходимую информацию, в том числе персональные данные и сведения, составляющие налоговую тайну, у органов государственной власти и местного самоуправления, а также у государственных внебюджетных фондов. Перечень сведений и информации, в том числе составляющих налоговую тайну, передаваемых налоговыми органами в такие комиссии, установит Минтруд по согласованию с Федеральной налоговой службой и Рострудом. Порядок предоставления таких данных установит кабмин РФ.

Комиссии также смогут направлять в надзорные органы информацию для проведения мероприятий государственного и муниципального контроля, а также профилактических мероприятий, направленных на противодействие нелегальной занятости. Новые нормы также наделяют Роструд полномочиями вести общедоступный реестр работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости. Порядок ведения такого реестра установит кабмин РФ.