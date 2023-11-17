17 ноября, 08:33

В РФ стартует эксперимент по маркировке оптоволокна 1 декабря

Михаил Джапаридзе/ ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Для компаний-производителей участие в эксперименте будет добровольным

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Годовой эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов оптоволоконной продукции начнется в России 1 декабря 2023 года. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Как следует из постановления, в перечень продукции, на которую будет наноситься специальный код, войдут оптические волокна и волоконно-оптические кабели. Для компаний-производителей участие в эксперименте будет добровольным. Продукция будет отслеживаться с помощью системы "Честный знак".

Как ожидается, эксперимент позволит отработать практику нанесения маркировки на важную промышленную продукцию для предотвращения использования контрафакта. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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