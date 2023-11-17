Турпоток в Вологодскую область вырос на 10% с начала 2023 года

Отели в Великоустюгском районе забронированы почти на 100%, сообщил начальник Депэкономразвития области Евгений Климанов

МУРМАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Туристский поток в Вологодскую область, где расположена популярная у путешественников вотчина Деда Мороза, увеличился с начала 2023 года на 10%, в предстоящий высокий сезон ожидается увеличение на 20%, область посетят в декабре-январе более 250 тыс. гостей. Отели в Великоустюгском районе забронированы, сообщил начальник Департамента экономического развития Вологодской области Евгений Климанов на Всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

"В этом году интерес к проекту и посещению Великого Устюга и региона вырос. Мы уже ощущаем, что в течение года объем турпотока в регион вырос на 10%, а в высокий сезон мы ожидаем плюс 20% по сравнению с прошлым годом, ожидаем около 250 тыс. человек <…>. Бронирование отелей [в Великоустюгском районе] - порядка 99-100%", - сказал Климанов.

По его словам, в основном гости приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов Центральной России. Лидерами по посещаемости являются Великий Устюг и Великоустюгский район, город Вологда и Кирилловский район. Область активно готовится к проведению новогодних праздников, мероприятия уже начались. В субботу, 18 ноября, состоится празднование дня рождения Деда Мороза: утром - на международной выставке-форуме "Россия" в Москве, вечером - в вотчине волшебника в Великом Устюге. 19 ноября Дед Мороз отправится на своем сказочном поезде в большое новогоднее путешествие по стране, проедет более 32 тыс. километров, посетит свыше 80 городов. Предстоящий День Вологодской области на выставке "Россия" (22 декабря) также будет посвящен развитию туризма.

"В этом году ожидаем 22 специализированных туристских поезда, более 80 автобусов из разных регионов [на вотчину], ежедневные рейсы в обновленный аэропорт Великого Устюга, который мы запустили в прошлом году. <...> На полном контроле все вопросы, связанные с обеспечением безопасности туристов. Как обычно будет круглосуточно работать оперативный штаб с горячими телефонными линиями", - сказал Климанов.

Он уточнил ТАСС, что помимо Великого Устюга отели практически полностью забронированы и в столице Вологодской области, городе Вологде.

В ходе селектора министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил результаты региона. "С этого года туда [в Великоустюгский район] приходит широко известный инвестор, системный [Cosmos Hotel Group, входит в АФК "Система"]. Мы знаем, что запланированы большие обновления самой резиденции. Очень большие усилия были приложены со стороны транспортного комплекса: реконструкция аэропорта, заработали на хорошем уровне, и авиарейсы есть. РЖД очень многое сделали, это поезд "Зимняя сказка", - сказал Решетников.