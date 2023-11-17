17 ноября, 09:33

Минкоммерции КНР обеспокоено ограничениями США на экспорт полупроводников

Тем не менее две страны высоко оценили позитивный прогресс, достигнутый в торгово-экономической сфере, сообщило китайское Минкоммерции

ПЕКИН, 17 ноября. /ТАСС/. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао выразил своей американской коллеге Джине Раймондо обеспокоенность в связи с ограничениями США на экспорт полупроводников в Китай. Об этом сообщило китайское торговое ведомство.

Ван Вэньтао выразил обеспокоенность по поводу "правил контроля над экспортом полупроводников из США в Китай, санкций по подавлению китайских компаний и двусторонних инвестиционных ограничений", говорится в сообщении на сайте Минкоммерции КНР.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам национальной безопасности в экономике и торговле. КНР и США высоко оценили позитивный прогресс, достигнутый в торгово-экономической сфере, сообщило ведомство. "Стороны договорились, что министерства торговли двух стран проведут первое заседание рабочей группы на уровне заместителей министров в первом квартале следующего года", - проинформировало Минкоммерции.

Ван Вэньтао и Джина Раймондо провели встречу на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Nvidia прекратила принимать заказы на новые чипы от компаний КНР из-за экспортных ограничений США. В Вашингтоне сообщили в октябре, что последний пакет санкций для компьютерных чипов, которые используются при разработке моделей искусственного интеллекта (ИИ), вступит в силу досрочно. Теперь любая компания, чьи устройства превышают контрольные показатели производительности, должна запросить экспортную лицензию у американского Министерства торговли, чтобы получить разрешение на отправку своей продукции в КНР.

Газета также обращает внимание, что ограничения на поставки чипов для ИИ вынудят китайских разработчиков перейти на отечественные альтернативы. По информации издания, в августе основатель китайской компании по распознаванию речи iFlytek Лю Цинфэн сообщил, что китайские чипы серии Ascend сравнялись по показателям производительности с устройствами Nvidia A100. Однако технологические санкции со стороны Вашингтона не позволили ведущим производителям, в том числе тайваньской TSMC, масштабировать их производство. Другие китайские компании, такие как Baidu и Alibaba, также разработали свои собственные чипы искусственного интеллекта и рассчитывают, что смогут компенсировать недостатки архитектуры за счет более совершенных алгоритмов и программного обеспечения. 

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